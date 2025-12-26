Puslu 6.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.12.2025 11:09

Japonya’nın savunma bütçesinde Türkiye ile iş birliği sinyali

Japonya'da hükümetin, onayladığı 58 milyar dolarlık yeni savunma bütçesinden kıyı savunması için ayırdığı 640 milyon doları harcamak üzere Türkiye ile işbirliği yapabileceği belirtildi.

Japonya’nın savunma bütçesinde Türkiye ile iş birliği sinyali

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttı.

Buna göre, yeni yılda savunma bütçesi 58 milyar dolar olarak belirlendi.

Söz konusu bütçe içinde kıyı savunması için ayrılan 640 milyon doların, “SHIELD” adı verilen sistem kapsamında, 2028’e kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarının devreye alınması için harcanmasının planlandığı ifade edildi.

Bu alanda ilk aşamada ithalata ağırlık verileceği ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılabileceği kaydedildi.

Füze ve insansız sistemlere ağırlık

Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.

Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.

Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.

Japonya Savunma Sanayii
