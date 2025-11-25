Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.11.2025 16:39

Bakan Şimşek: Ekonomimizi güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, kasımda gerilediğini belirterek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Ekonomimizi güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, kasımda gerilediğine işaret eden Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini belirtti.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
