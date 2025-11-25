Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.11.2025 16:10

Coca-Cola'ya yerinde incelemenin engellemesi nedeniyle 282 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurulu, Coca-Cola'ya "yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı" gerekçesiyle yaklaşık 282 milyon lira ceza kesti.

Coca-Cola'ya yerinde incelemenin engellemesi nedeniyle 282 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Coca-Cola'da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi.

Bu doğrultuda, Rekabet Kurulu şirketin "yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına" hükmederek yaklaşık 282 milyon lira ceza uyguladı.

Açıklamada inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine dikkat çekilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Tek bir silme işlemi dahi şirketi, cirosunun binde 5'i oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor. Kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor."

"Kurum uzmanları, işle ilgili tüm verileri inceleme yetkisine sahip"

Söz konusu kararın şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil, ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu. 4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları, şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ya da sözlü açıklama isteme yetkisine sahip."

