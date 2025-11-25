Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2025 13:17

YEKA GES-2025 yarışmalarında en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 8 bölge için toplam 650 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları 38 şirketin katılımıyla yapıldı.

YEKA GES-2025 yarışmalarında en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından 10 bin euro katılım bedeli üzerinden açık artırma usulüne geçildi.

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da toplam 650 megavat gücündeki 8 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50, taban fiyat ise 3,25 euro/sent olarak belirlendi.

Bakanlıkta yapılan yarışmalar kapsamında toplam 19 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan "G25-Kahramanmaraş GES" yarışmasında 17. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 285 bin euro katkı payıyla Güçlü GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 15 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan "G25-Mardin GES" yarışmasında ise 15. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 208 bin euro katkı payıyla en iyi teklif Aydede Enerji Turizm İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

35 megavat kapasite için 11 başvuruyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk YEKA yüzer güneş enerjisi santrali "YG25-Demirköprü Yüzer GES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 15. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 225 bin euro katkı payıyla Demirköprü Yüzer GES Ortak Girişim Grubu oldu.

Toplam 9 başvuruyla 100 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Erzurum-1 GES" yarışmasında 4. turda kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 100 bin euro katkı payı ile en iyi teklif Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'den geldi.

8 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Van GES" yarışmasında 12. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 187 bin euro katkı payı ile Zincir GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

50 megavat kapasite için 6 başvuruyla gerçekleştirilen "G25-Bolu GES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 7. turda kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 44 bin euro katkı payıyla Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ oldu.

YEKA GES-2025 Yarışmaları kapsamında, 5 başvuruyla 85 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Erzurum-3 GES" yarışmasında 7. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 120 bin euro katkı payı ile Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 260 megavat kapasite için 4 başvuruyla gerçekleştirilen "G25-Eskişehir GES" yarışmasında en iyi teklifi veren ise 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 euro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 105 bin euro katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Enerji Güneş Enerjisi
Sıradaki Haber
Emlak Konut'un Damla Kent projesinde daire seçimleri başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
İspanya'da çocuk sahibi olamayan bir çifte 3 bin euroya bebek satışı ortaya çıkarıldı
15:14
Evden 10 kamyon çöp çıktı
14:55
Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü
14:53
Katil İsrail Gazze'de 2 yıl içinde yardım dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi öldürdü
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temeli olan ailelerin de kilit taşı kadındır
14:55
MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı" seviyeye çıktı
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı" seviyeye çıktı
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ