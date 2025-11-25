Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2025 12:21

Organize tarım bölgelerindeki projelere 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi.

Organize tarım bölgelerindeki projelere 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türkiye'de OTB sayısının artırılması ve bu bölgelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimi artırmak üzere tesis edilen organize tarım bölgeleriyle, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak. Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren bölgelerin 15'i ise "jeotermal sera organize tarım bölgesi" statüsünde yer alıyor.

13 bölgede faaliyete geçildi

Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi. Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Ağrı-Diyadin, Kastamonu-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.

OTB'lerde 8 bin kişiye istihdam sağlandı

Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu.

Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor.

Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.

Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak. Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Üretimi Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan 32 dolandırıcı gözaltına alındı
13:21
YEKA GES-2025 yarışmalarında en iyi teklifler belli oldu
13:18
Balıklı Rum Hastanesi'nde SGK'yi zarara uğrattığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
12:57
Emine Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile programlarına ilişkin paylaşım
12:42
İsrailli saldırganlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin mülklerine zarar verdi
12:38
İranlı yetkili: Tahran'da hava kirliliğinin yüzde 22'si motosiklet kaynaklı
"Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün yüzüne çıkarıldı
"Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ