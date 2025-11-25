Çok Bulutlu 14ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.11.2025 11:54

12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kasımda gerilediğini, ekonomide fiyat istikrarının, verimlilik artışı ve refah seviyesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda kararlı adımların devam edeceğini vurguladı.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

12 ay sonra enflasyon beklentilerinin kasımda gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi

Enflasyon Mehmet Şimşek
