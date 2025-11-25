Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2025 10:22

TİGEM, ihaleyle 74 bin 665 ton inek sütü satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 12 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak.

TİGEM, ihaleyle 74 bin 665 ton inek sütü satacak

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün 12 tarım işletmesinde 2026'da üretilecek tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün partiler halinde satışı yapılacak.

Söz konusu tarım işletmeleri, Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı, Sultansuyu ve Türkgeldi olarak belirlendi.

İhale, 3 Aralık tarihinde saat 14.30'da TİGEM İhale Salonu'nda "açık artırma" usulüyle yapılacak.

İhalede toplam muhammen bedel 1 milyar 422 milyon 190 bin 473 lira, geçici teminat bedeli ise 42 milyon 665 bin 714 lira olarak tespit edildi.

İhale şartnamesi, TİGEM, ilgili işletme müdürlükleri ve "www.tigem.gov.tr"de görülebilecek.

ETİKETLER
TİGEM İnek Sütü
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı
11:06
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
10:54
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı
10:51
Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda
11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir
10:55
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ