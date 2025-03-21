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Ekonomi
AA 21.03.2025 21:55

Bakan Şimşek: Ekonomi programının uygulanmasında hiçbir tereddüt yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Ekonomi programının uygulanmasında hiçbir tereddüt yok

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Şimşek'in TBB yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda, dünyada ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

"Bankacılık sektörü programa inanıp destek veriyor"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da bankacılık sektörünün programa inandığını ve destek verdiğini, Türkiye'nin bilançosunun her zaman sektörün önceliği olduğunu, ekonomi yönetimi ile çok yakın bir iletişim ve koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

Çakar, "Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi hususunda kararlı duruşu sektörümüze de ayrı bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörünü yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlardaki sermaye yeterliliği, güçlü muhabirlik ilişkileri ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı ile ekonomimizi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

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Ekonomik Büyüme Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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