Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz

Bayraktar, Abdülhamit Han Camisi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programında, ramazan ayı boyunca birçok ilde iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan ayının çok bereketli, müstesna zamanlardan olduğunu belirten Bayraktar, "Çok güzel bir ramazan geçiriyoruz. Bu iftarlar, sahurlar Türkiye'nin her yerinde canlılık ve coşku içinde geçiyor." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, büyük ve güçlü bir Türkiye için kararlılık ve gayretle çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olması, doğal gaz ve petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz. Türkiye, enerjide bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olursa çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacaktır. O zaman dar ve sabit gelirli, emekli vatandaşımız, çok daha iyi şartlarda yaşayacak. Bu konu, bizim için bir beka meselesi ve hayati bir konudur."

"Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretiyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en modern sondaj gemileriyle hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğal gaz aradığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir dönem 'girilemez' denilen Gabar terörle anılıyordu. Türkiye'nin bütün illerinden terörle mücadele için belki onlarca, yüzlerce şehit verdik orada. Ne zaman ki bu bölgeyi terörden arındırdık, Gabar'dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek. Bu sayede bu vatan için toprağa düşen, canını bu ülke için feda eden aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak."

Türkiye'nin çok önemli bir hedefe doğru yürüdüğünü vurgulayan Bayraktar, "Bu hedef, Türkiye'nin enerjide, savunma sanayisinde ortaya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleriyle bizi çok daha büyük bir yere götürecek. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Bütün teknik çalışmaları yapıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama sizlerin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazı." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, iftar programında kendisine çiçek veren kız çocuğunu kucağına alıp sevdi, vatandaşlarla sohbet edip, yemek ikramında bulundu.