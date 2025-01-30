Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 30.01.2025 11:46

Bakan Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün bu yıl da süreceğini belirtti. Yapısal reformların hız kazanacağına vurgu yaptı. Şimşek, maliye politikasında kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplininin önceleneceğini belirterek, "Hedefimiz, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak" dedi.

Bakan Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yayın organı Ekonom Dergisi'ne konuştu.

Enflasyonun kontrol altına alındığı vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

"Enflasyon bu yıl da düşmeye devam edecek. Bununla birlikte vatandaşlarımızın alım gücü daha da artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzelmeye devam edecek. En büyük önceliğimiz vatandaşın geçim sıkıntısını çözmek. 2025 yılında kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz."

 

Dezenflasyonu 4 koldan destek

2025 yılının ekonomideki yol haritasını anlatan Bakan Şimşek, ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceklerini söyledi.

"Dezenflasyonda dört temel husus belirleyici olacak. Para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. Bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Dezenflasyon arz yönlü tedbirlerle desteklenecek. "

Rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara hız kazandıracaklarını ifade eden Şimşek, "Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak, iş gücü piyasasını daha da etkinleştirmek yapısal reformlarımızın temel eksenini oluşturuyor" dedi.

"Risk primi 1,5 yılda 443 baz puan azaldı"

Şimşek, makro finansal gelişmelere de değindi. Kur korumalı mevduattan çıkışın bu yıl tamamlanacağını söyledi. Finansal istikrarın güçlenmesiyle ülke risk priminin düştüğüne dikkati çekti.

"Mayıs 2023'te 700 baz puana yükselen risk primimiz, 2024 sonunda 260 puana geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama risk primindeki düşüş 36 puan iken, risk primimiz 443 puan azaldı. 2025 yılı da risk primimizin düşmeye devam ettiği bir yıl olacak."

Maliye politikasının 2025'te daha sıkı olacağına işaret eden Bakan Şimşek, "2025 yılı kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar ile bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enflasyon
Sıradaki Haber
Ankara'da et fiyatları ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Şanlıurfa'da depremzedeler bu yıl evlerine kavuşacak
12:12
İzinsiz hafriyat ve moloz dökenlere 2 milyon liradan fazla ceza
12:11
YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı
12:09
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi geçen yıl 297 bin dosyayı karara bağladı
12:00
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
11:57
Uzmanından doğal gaz faturasını düşürmek için önemli ipuçları
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
Fransa'yı Herminia Fırtınası vurdu
FOTO FOKUS
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ