Bursa'nın siyah inciri 32 ülkede ağızları tatlandırıyor

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yıl Bursa siyah incirinde dış satım, 2023'e göre miktar bazında yüzde 20,39 artışla 9 bin 565 tondan 11 bin 516 tona, değer bazında ise yüzde 20,9 artışla 36 milyon 617 bin dolardan 43 milyon 110 bin dolara çıktı.

Sadece Bursa'da yetişen bu ürün, 2024 sezonunda Kanada, Malezya, İtalya, Çin, Katar, İsveç, Rusya, Singapur, İsviçre ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeye satıldı.

Bu yıl en fazla Bursa siyahı ihracatı yapılan ülkeler, 10 milyon 277 dolarla Almanya, 6 milyon 519 dolarla Avusturya ve 5 milyon 209 dolarla Hollanda oldu.

Söz konusu 3 ülkeye yapılan Bursa siyah inciri dış satımı, 22 milyon dolarla toplam ihracatın yüzde 51'ini oluşturdu.

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Hırvatistan'a ihracat yüzde 1539 arttı

Siyah incir üreticilerinin Hırvatistan'a yaptığı ihracatta da ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım, yüzde 1539'luk artışla 4 bin 879 dolardan 79 bin 992 bin dolara çıktı.

Bir önceki yıl 607 dolarlık dış satım yapılan Macaristan'a, 2024'te yüzde 1428'lik artışla 9 bin 279 dolarlık siyah incir gönderildi.

Kanada'ya gerçekleştirilen dış satım ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 284 artarak, 183 bin dolardan 704 bin dolara ulaştı.

Rusya'ya yapılan ihracat geçen yıl, 2023'e göre yüzde 111 artışla 53 bin dolardan 113 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcilerinin Singapur'a yaptığı 178 bin dolarlık ihracat da 2024'te yüzde 93 artışla 345 bin dolar oldu.

Bu sezon, 2023'te ürün gönderilmeyen Çekya, Moldovya, İrlanda, Yunanistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'a da ihracat yapıldı.