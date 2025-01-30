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Ekonomi
AA 30.01.2025 11:35

Ankara'da et fiyatları ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi

Ankara'da Et ve Süt Kurumu ürünlerinin satıldığı mağazalarda ramazan ayının sonuna kadar et fiyatlarında artış yapılmayacak.

Ankara'da et fiyatları ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ramazan ayına yönelik toplantı yaptıklarını söyledi.

ESK'den alınan etlerin PERDER üyesi marketlerde satışa sunulduğunu anımsatan Gülhan, "Bu etlerin satıldığı İstanbul ve Ankara'daki mağazalarımızda ramazan ayının son gününe kadar et fiyatlarına zam yapmama kararı aldık. Şu anda ESK'den temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz. Ramazan ayı sonunda kadar fiyatlar değişmeyecek. Bu fiyatlar, Türkiye'de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altı. Bu şekilde bütün hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Gülhan, bakanlığın da katkılarıyla tedarik sürecinin çözüldüğüne işaret ederek, haftalık 12 tır et ürününü Ankara'daki PERDER üyesi marketlerde satışa sunduklarını bildirdi.

Yaklaşık 300 markette ESK etleri satılıyor

Ramazan ayında tüketimin artması nedeniyle ESK'dan daha fazla et tedariki yapacaklarına dikkati çeken Gülhan, Ankara'da yaklaşık 300 markette ESK'nın etlerinin satıldığını aktardı.

Bu etlere talebin de fazla olduğunu belirten Gülhan, "Geçen yıl mağazalarımızda en fazla büyüyen kategori et bölümü oldu. Bu sayede et satan PERDER üyeleri çok mutlu. Müşteri sayıları arttı ve mağazalarda alışveriş canlandı. Bakanlık bu konuda çok doğru bir işe imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

"Uygulama Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor"

Yaklaşık üç yıldır ESK'dan alınan etleri sattıklarını hatırlatan Gülhan, şunları kaydetti:

"Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bunlar fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlardı ve çok düzensiz fiyatlar ortaya çıkıyordu. Bakanlık bu organizasyona başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar. Halkımız şunu çok iyi bilsin ki bu etler İslami usullere göre kesiliyor. Etler tamamen kontrollü şekilde raflara geliyor. Bu uygulama, Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor."

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