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Ekonomi
AA 30.05.2024 12:15

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını belirterek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığına işaret eden Şimşek, bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirtti.

Şimşek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yıl sonunda cari açık, belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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