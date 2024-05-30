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Ekonomi
AA 30.05.2024 10:01

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 10.506,79 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.506,79 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile tekstil deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 azalışla 10.479,16 puanla tamamladı.

Yatırımcıların gözü Para Politikası Kurulu toplantı özetinde

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, yurt içinde bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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