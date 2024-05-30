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Ekonomi
TRT Haber 30.05.2024 09:31

Yasa dışı bahisten örgüt soruşturmasına

Yasa dışı bahis oynatanlar hapis cezasına çarptırılırken, oynayanlar da para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Hukukçular, bahis oynarken bir anda suç ya da terör örgütü soruşturma dosyasının içinde yer alabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı bahse karşı sıkı takipte. Bugüne kadar yapılan çok sayıda operasyonda, yasa dışı bahis oynatan siteler çökertildi.

Yasa dışı bahis oynatanlar 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Oynamanın cezası ise 228 bin lira…

Ancak bahis oynama konusunda uzmanların farklı bir uyarısı daha var. Bir anda suç ya da terör örgütü soruşturmalarının içine dahil olmak mümkün.

Kullanılan hesap numarasının zaten uluslararası özellikte suç örgütlerinin kullandığı hesaplar olduğunu belirten Avukat Müge Doğan, "Bunlarla alakalı ileride MASAK tarafından ya da işte siber suçlarla mücadele merkezi tarafından yapılacak herhangi bir araştırmada, hesabına para gönderdiğiniz kişiler bir suç örgütü kapsamında değerlendirildiğinde siz de o örgütün üyesi olarak savcılık soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz." dedi.

İş akdinin feshine gerekçe olabiliyor

İş yerinde yasa dışı bahis oynamak, işverene yaptırım hakkını doğuruyor. Bu durum, iş akdinin feshedilmesine gerekçe olabiliyor.

Doğan, "İşverenin işini yapmakta gecikmesi, ihmali sürekli bu bahis sitelerine giriş yaptığında, işverenin işini yapmama hali söz konusu ve bu da amirleri tarafından tespit edildiğinde ve aynı zamanda iş yerindeki diğer arkadaşlarından sürekli bir borç ilişkisi içerisine girip yasa dışı bahis oynama maksadı var ise, bu durumda kanun diyor ki: İşverene haklı nedenle iş akdini fesih edebilirsin, diyor işçinin." ifadelerini kullandı.

Haber: Niyazi Dölek
Kamera: Mutlu Bozkurt

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