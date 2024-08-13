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Ekonomi
TRT Haber 13.08.2024 13:50

Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti;

Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz.

Cari işlemler hesabı fazla verdi
Cari işlemler hesabı fazla verdi

Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz.

Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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