Cari işlemler hesabı fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2024'te cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla vermişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 55 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 2 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.