Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.08.2024 11:27

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda, küresel gıda fiyatları, hasat sezonu değerlendirildi. Dezenflasyon sürecini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak bakan yardımcıları düzeyinde toplanan "alt komite"de yapılan çalışmalar etraflıca değerlendirildi.

"Dezenflasyon sürecini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca, üreticilerin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerin hem de tüm vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre Komite, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyonuyla dezenflasyon sürecine olan katkıları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek

ETİKETLER
Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Türkiye burslarından yararlanan 'gönül elçisi' öğrenciler Türkiye'ye teşekkür etti
13:19
Geçen yıl 50 ton çöp çıkarılan evden 9 kamyon çöp daha çıktı
13:09
10 ildeki yağışlar hava kirliliğini azalttı
12:59
Samsun'da boru patladı, yollar su altında kaldı
12:57
Katil bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
12:40
AK Parti hükümetleri yapısal reformlara ve dev projelere imza attı
Cevizdibi Kanyonu doğal güzellikleriyle Karadeniz'de turizm rotalarından biri olmaya aday
Cevizdibi Kanyonu doğal güzellikleriyle Karadeniz'de turizm rotalarından biri olmaya aday
FOTO FOKUS
'Filistin Hakkında Konuşmalıyız'
'Filistin Hakkında Konuşmalıyız'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ