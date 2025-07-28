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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2025 10:52

Bakan Şimşek, Bakan Kurum’un 500 bin sosyal konut konut üretme planını açıkladı

Bakan Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğuna dikkat çekip, Bakan Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, "Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek" dedi.

Bakan Şimşek, Bakan Kurum’un 500 bin sosyal konut konut üretme planını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadele en kritik değişken olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kurum’un konut arzına yönelik çabalarını “muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz” diyerek anlatan Bakan Şimşek şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bir toplantı yaptık. Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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