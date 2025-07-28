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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2025 10:41

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün perşembe

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde ödeme süreci perşembe günü sona erecek. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün perşembe

Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor.

1 Temmuz'da başlayan ödeme takvimi 31 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

MTV nasıl ödeniyor?

MTV yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Ayrıca, 2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek. 

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