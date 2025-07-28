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Ekonomi
AA 28.07.2025 10:10

TCMB'den bilimsel araştırmalara destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmak ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmak hedefliyle Veri Araştırma Merkezi (VERİM) Projesi'ni hayata geçirdi.

TCMB'den bilimsel araştırmalara destek

TCMB'den yapılan duyuruda, veriye dayalı araştırmaları teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak VERİM Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

VERİM'in, para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkanı sağladığı belirtilen duyuruda, "VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğine açıktır. Verilere erişim, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, TCMB'nin, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

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