Açık 35.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.07.2025 10:06

Borsa İstanbul haftaya 10.672,99 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle 10.672,99 puandan başladı.

Borsa İstanbul haftaya 10.672,99 puandan başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,39 puan ve yüzde 0,29 artışla 10.672,99 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,04 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 68,25 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Kuzey Kore'den Güney'e mesaj: Uzlaşı kapısı kapalı
11:15
Yargıtay "bozuk para dolandırıcı"sının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
11:15
ABD'de küçük uçağın okyanusa düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
10:59
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımladı
11:00
Milli atletlerden 19 madalya
11:00
Bakan Şimşek, Bakan Kurum’un 500 bin sosyal konut konut üretme planını açıkladı
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
FOTO FOKUS
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ