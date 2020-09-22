Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru hızla ilerlememiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Belirli sektörlerde ticareti karşılıklı serbestleştirmeye yönelik ikili anlaşma ticari ilişkilerimize önemli bir ivme kazandıracaktır" ifadesini kullandı.
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Etiketler: ticaret bakanı ruhsar pekcanSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 18:34
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