Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6540'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,5589, en yüksek 7,6403 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6345'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,6490'dan işlem gördü.

22 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: