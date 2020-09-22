Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 471,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 764,00 lira, Cumhuriyet altını 3.126,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 471,40 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 471 lira 20 kuruşken satışı ise 471 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 759 lira satış fiyatı 764 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: