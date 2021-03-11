Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Eximbank, Özbekistan bankaları ile kredi anlaşması imzaladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı" dedi.
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5’e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı
Son Haberler
- 15:47
- 15:51
- 15:20
- 15:29
- 15:52
Sıradaki Haber
Cari açık 1,5 yılın ardından geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz