Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 165,9 milyar doları aştı
Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçtiğini duyurdu.
Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 26, 2020
İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim.
Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız.
Etiketler: İhracat Ruhsar Pekcan Son Dakika Ticaret Bakanlığı
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