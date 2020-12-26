Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 2020 yılının başından itibaren aralık ayının ortasına kadar TARSİM Sistemi kapsamında 9,7 milyona yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın, 25 milyon dekar açık alanın sigortalandığını belirterek, "Sistemin başlangıcı olan 2006 yılından bu yana üretici ve yetiştiricilerimize 6,9 milyar TL’lik hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu yıl ise 1,2 milyar TL’nin üzerinde hasar ödemesi yapılmış olup, ödemeler devam ediyor." dedi.

Tarım sigortalarında 2020 yılı gelişmeleri ve 2021 yılı öngörülerine ilişkin değerlendirmede bulunan Günal, ülkeler için stratejik öneme sahip olan tarımın, aynı zamanda iklim şartlarından doğrudan etkilenebilen bir faaliyet alanı olduğunu anımsattı.

'Yağış, fırtına ve hortumlarla geçmiş yıllara göre daha sık karşılaşılıyor'

Günal, küresel iklim değişikliğinin sonucunda dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin, ani sıcaklık değişimlerine, dolulara, sellere, hortumlara neden olduğunu ve bunun sonucunda da tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, Türkiye’de de şiddetli yağışlarla, fırtınalarla ve hortumlarla geçmiş yıllara göre daha sık karşılaşıldığını söyledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılın başından itibaren de Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde çeşitli afetlerin meydana geldiğini, can ve mal kayıplarının olduğunu hatırlatan Günal, şunları kaydetti:

“Örneğin, Adana’da, Bursa’da, Rize’de ve Giresun’da şiddetli sel-su baskınları yaşandı. Bunun sonucunda sebze, meyve, hububat ve narenciye üretim alanları zarar gördü. Yine yılın ilk yarısında, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kayseri ve Konya illerinde yaşanan don olayı meyve bahçelerine, dolu yağışı ise hububat, sebze, patates ürünlerine zarar verdi. Aksaray, İzmir, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat’ta dolu yağışına bağlı birçok ürün olumsuz etkilendi. Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle ürünler ve seralar zarar gördü. Yine son olarak 10 Aralık’ta, Antalya’da meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle sel ve su baskınları, 14 Aralık’ta ise Mersin’in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, Akdeniz, Erdemli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen dolu ve fırtınadan ötürü seralar ve içinde yetiştirilen ürünler ile açık alandaki narenciye ürünü zarar gördü.”

"Üreticiler emekleri heba olmadan tarım sigortalarını mutlaka ve zamanında yaptırmalı"

Günal, yaşanılan bu afetlerde, sahada ve üreticinin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Gıda arzının son derece önem kazandığı günümüzde, işlemleri hızlıca gerçekleştirilen sigortalı üreticilerimiz faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edebiliyor. Bu doğrultuda son yıllarda tarım sigortasına olan eğilim arttı ve üreticilerimiz tarım sigortası konusunda daha fazla bilinçlendi. Sonuçta yaşadığımız her deneyim bizlere birçok şey öğretiyor. Üretici ve yetiştiricilerimiz başlarına herhangi bir şey gelmeden, emekleri heba olmadan tarım sigortalarını mutlaka ve zamanında yaptırmalı.” diye konuştu.

Bu yıl 2 milyonu aşkın poliçe üretildi

Serpil Günal, 2020 yılının başından itibaren aralık ayının ortasına kadar TARSİM Sistemi kapsamında 9,7 milyona yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 25 milyon dekar açık alan sigortalandığını kaydederek, "Sistemin başlangıcı olan 2006 yılından bu yana üretici ve yetiştiricilerimize 6,9 milyar TL’lik hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu yıl ise 1,2 milyar TL’nin üzerinde hasar ödemesi yapılmış olup, ödemeler devam ediyor." dedi.