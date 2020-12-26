Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son yıllarda Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Varank, "Bu manada da yabancıların hem Türkiye pazarını hem de Türkiye'den yapacakları açılımları düşündüklerinde ilgi odağı bir ülke. Biz bu yatırım ilgisini verdiğimiz teşvik belgelerinden de takip edebiliyoruz" dedi.

Bakan Varank, yabancı yatırımcılar ile hem kendilerinin hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yakından ilgilendiğini anlattı.

"Çin ve Uzakdoğu'dan Türkiye'de akıllı telefon üretmek isteyen firmalar var"

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye'ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. 2021 içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar."

Bakan Varank, bu alanda Türkiye'de gelecek döneme ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi.

"İlk telefon şubatta üretilmiş olur"

Samsung'un da Türkiye'de bu alanda yatırım yapacağına dair bir bilginin söz konusunu olduğuna dair soru üzerine Varank, "Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu'dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021'de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız" dedi.

Varank, "Dün Çinli bir firma (Oppo) üretim ve yatırım kararını açıkladı. Türkiye'de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurgulayan Varank, "Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar" diye konuştu.