Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini 13 maddede anlattı.

150 bin hektar alanı modern sulama sistemleri ile buluşturmak için toplam 600 milyon lira destek ödemesi yapılmasını planladıklarını söyleyen Pakdemirli, 100 milyon metreküp odun üretimi ile orman köylülerine 1 milyar lira katkı sağlayacakları bilgisini verdi.

Pakdemirli, şunları söyledi:

"2,3 milyar lira ORKÖY desteğini, 33 bin 300 orman köylüsü aileyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2021 ve 2022 yıllarında hayvancılık, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında, yeni başvuru çağrı ilanlarına çıkacağız. Bu başvuruların ödemelerini de 2023’ün sonuna kadar yapmış olacağız."