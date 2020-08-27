Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan yapıldığını belirten Pakdemirli, "Manisa’dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir" diye konuştu.

9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş

2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12’lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini belirten Bakan Pakdemirli "2020 yılı kuru üzüm fiyatı 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olacak" dedi.

Bu rakamın düşmemesi için gereken tedbirlerin alınacağına vurgu yapan Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız" değerlendirmesini yaptı.

11 kalemde destek ödemesi yarın yapılacak

Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:



"Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, Organik Tarım Desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında, 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi, üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."