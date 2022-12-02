Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT çalışmalarına ilişkin, "İşverenlerimizin kıdem tazminatı yükünü, Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi için hazırlıklar başlatılmıştır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti;
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.
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