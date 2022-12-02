Uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB üyesi 27 ülkenin temsilcisi, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere müzakerelere devam ediyor.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

Söz konusu teklif, halen başını Polonya'nın çektiği, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini de içeren bir grup tarafından onaylanmadı.

Bu ülkeler daha düşük seviyede bir tavan fiyat uygulanmasında ısrar ederken karar alınabilmesi için üye 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak.

Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Böylece, Rus petrolünün belirlenen fiyattan daha düşük bir seviyede satılmaması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta, reasürans ve aracılık hizmeti sunamayacak.