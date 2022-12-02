France Info radyosuna verdiği bir röportajda Piechaczyk, ülke bakım için devre dışı bırakılan nükleer reaktörlerini yeniden başlatmak için mücadele ederken, Ocak ayında elektrik kesintisi riski olduğunu söyledi.

Fransa, elektriğinin kabaca yüzde 70'ini 56 reaktörden oluşan bir nükleer filodan üretiyor ve bunların 22'si şu anda kapalı, bu da enerji üretiminde keskin bir düşüşe neden oluyor.

AB, Rusya'dan gelen doğal gaz teslimatlarında keskin bir düşüşle mücadele ederken, kesintiler enerji sıkıntılarını artırdı.

Fransa, Rus enerjisine diğer AB ülkelerine göre daha az bağımlı olsa da, normalde nükleer endüstrinin sağladığı yerli elektrik üretiminin olmaması ülkeyi komşularından elektrik almaya zorluyor.

Fransız hükümeti bir acil durum planı hazırladı ve yerel yetkililere olası elektrik kesintilerinin nasıl ele alınacağı ve elektrik tahsisine nasıl öncelik verileceği konusunda talimat verdi.

Yetkililer, elektrik kesintilerinin tüm ülke genelinde olmayacağını ve şebekenin yalnızca küçük bir bölümünü etkileyeceğini iddia etse de, evleri ısıtmak için talep zirve yaptığında milyonlarca insan elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya.