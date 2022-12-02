Japonya'nın Saitama eyaletinde 67 yaşındaki Yoshio Shimada 30 Eylül günü yerel saatle 11.15 ile 8 Ekim günü saat 08.30 arasında Saitama Polis Merkezi'ni 2 bin 60 kez aradı.

Polis merkezinin telefonunu toplam 27 saat meşgul eden şüpheli, her aramasında memurlara `Vergi hırsızı`, `İşten kovuldun` ve `Aptal` gibi hakaretlerde bulundu.

Yapılan teknik takip sonucu kimliği tespit edilen Shimada'nın telefonunu inceleyen polis, şahsın polis merkezini defalarca arayan şüpheli olduğunu doğruladı.

Daha önce aynı nedenden gözaltına alındığı öğrenilen Shimada'nın `kamu görevini engelleme` suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.