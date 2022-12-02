Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Japonya’da polisi 2 bin 60 kez arayan kişi tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]
Japonya’daki bir polis merkezini yaklaşık 1 hafta içinde 2 bin 60 kez arayarak polisleri taciz eden 67 yaşındaki bir kişi, `kamu görevini engelleme` suçlamasıyla tutuklandı.
Japonya'nın Saitama eyaletinde 67 yaşındaki Yoshio Shimada 30 Eylül günü yerel saatle 11.15 ile 8 Ekim günü saat 08.30 arasında Saitama Polis Merkezi'ni 2 bin 60 kez aradı.
Polis merkezinin telefonunu toplam 27 saat meşgul eden şüpheli, her aramasında memurlara `Vergi hırsızı`, `İşten kovuldun` ve `Aptal` gibi hakaretlerde bulundu.
Yapılan teknik takip sonucu kimliği tespit edilen Shimada'nın telefonunu inceleyen polis, şahsın polis merkezini defalarca arayan şüpheli olduğunu doğruladı.
Daha önce aynı nedenden gözaltına alındığı öğrenilen Shimada'nın `kamu görevini engelleme` suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.
Etiketler: Japonya
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