Artık Ye adını kullanan şarkıcı katıldığı programda yeni bir tartışma başlattı.

Rapçi, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones'un "Infowars" setinde "Ben de Hitler hakkında bazı iyi şeyler görüyorum" dedi.

"Bu adam otoyolları icat etti, müzisyen olarak kullandığım mikrofonu icat etti. Kamuoyu önünde bu kişinin iyi bir şey yaptığını söyleyemezsiniz ve ben bundan bıktım" diye konuştu.

Jones, West'in bir Nazi olmadığını ve "şeytanlaştırılmayı hak etmediğini" söyleyerek geçmişteki Yahudi karşıtı yorumlarını savunmaya çalıştı.

Jones kişisel olarak bir Hitler hayranı olmadığını açıkladığında, West basitçe şöyle yanıt verdi:

"Hitler'i seviyorum."

2024 yılında ABD başkanlığına aday olabileceğini söyleyen rapçi, "etiketlemelerden bıktığını, her insan değerli şeyler yapmıştır, özellikle de Hitler" dedi.