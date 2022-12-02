Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan yeni füze denemesi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasından yeni bir füzenin fırlatıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasında Rus hava ve füze savunma birliklerinin muharebe ekibi tarafından yeni bir füze denemesi yapıldığı aktarıldı.
Rus hava savunma sistemi için yapılan füze testinin başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı. Füzenin belirlenen hedefi istenen isabetle vurduğu kaydedildi.
Test edilen füzenin özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Rusya
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