Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde konuştu.

Bakan Nebati, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması için önemli bir adım atıldığını ve Darphane'nin sorumluluğunda Çeyrek Altın Sistemi’nin hayata geçirildiğini söyledi.

"Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne ilgi ve güven arttı"

Sistemin başladığı 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sisteme ilgi ve güvenin arttığını belirten Nebati şöyle konuştu:

"Altın toplama ekosistemi içerisinde yer alan bu sistemde, tasarruf sahipleri fiziki birikimleri olan çeyrek, yarım veya tam altınlarını Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne dahil bankalar ve katılım bankalarındaki hesaplarında değerlendirme imkanına kavuşmuştur."



“Dijital Altın Projesi” de devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Darphane'nin yakın zamanda da “Dijital Altın Projesi” ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli bir katkı sağlayacağını da vurguladı.

'Döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde az olmasını bekliyoruz'

Türk lirasının reel değerinin de arttığını aktaran Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan ABD dolarına rağmen Türk Lirasının reel değeri artış kaydetmiştir. Öte yandan döviz kurundaki oynaklık da azaldı. Ülkemizde fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir. Güçlü rezervlere ve sağlam makro ekonomik göstergelere sahip olmamızın katkısıyla, döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını bekliyoruz."

'Döviz hesaplarının mevduatlardaki payı düştü'

Nebati, Kur Korumalı Mevduatla ilgili de şunu söyledi:

"Kur Korumalı Mevduatın katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6’ya gerilemiştir."