Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.

Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

[Grafik: TRT Haber]

Ekim ayında 43 bin 819 aracın kaydı yapıldı

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 43 bin 819 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

Araçların büyük kısmı benzinli

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 17,8'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,1'i LPG ve yüzde 1,2'si elektriklidir.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 adet otomobilin ise yüzde 37,0'ı dizel, yüzde 35,2'si LPG, yüzde 26,5'i benzin yakıtlı olup, yüzde 1,0'ı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Toplamda 320 bin 17 araç benzinli, 80 bin 842 araç dizel, 38 bin 565 araç hibrit, 9 bin 386 araç LPG, 5 bin 522 araç da elektrikli.

Araçlarda en çok tercih edilen renk "beyaz"

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin yüzde 40,1'i beyaz, yüzde 28,4'ü gri, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir.

Grafik: Hafize Yurt Ateş