Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,14 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 4.803,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksleri yüzde 0,31 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,60 değer kazanarak 4.780,74 puanla kapanış rekorunu kırdı.