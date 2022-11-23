Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yükseği
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 4.803,88 puanla tüm zamanların en yükseğinden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,14 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 4.803,88 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksleri yüzde 0,31 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,60 değer kazanarak 4.780,74 puanla kapanış rekorunu kırdı.
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