TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sona ermek üzere olan 2022 yılı turizm sezonu ve İngiltere Fuarı ile başlayan 2023 yılı rezervasyonları ve hedeflere ilişkin değerlendirme yaptı.

2022'nin başındaki Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sektörün son derece tedirgin olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Fakat Türk Hava Yolları'nın Rusya'dan ülkemize uçuşlarla ilgili aldığı önlemler ve charter seferleri sayesinde ciddi bir Rus turisti alma imkanı bulduk. Bunun yanında diğer alternatif pazarlar ve Avrupa'nın her yerinde yaşanan ciddi bir seyahat artışı, bunların hepsini üst üste ekledik ve gerçekten 2019'u da geride bırakabilecek bir sezonu inşallah tamamlıyor olacağız" dedi.

'2023'te de tarihin en yüksek sayısına ulaşmayı bekliyoruz'

Firuz Bağlıkaya, 2022 turizm sezonunun turizmciler açısından son derece iyi geçtiğini belirtti. Sektörün aynı şekilde, aynı hızla kıştan başlayıp şu anda kayak, golf, sağlık turizmleri gibi tüm segmentler ve tüm hızıyla 2023'e doğru ilerlediğini kaydeden Bağlıkaya, "2023'te de gerçekten tarihin en yüksek hem kişi sayısı hem de döviz girdisi olarak beklentimiz bu yönde. İnşallah bir aksilik olmadan bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"2023 rezervasyonları İngiltere fuarıyla başladı"

Bağlıkaya, 2023 rezervasyonlarının İngiltere fuarıyla başladığını açıklayarak, "İngiltere pazarı özellikle en erken rezervasyon yapan pazarlardan biri. Fuar, geçen hafta gerçekleşti, son derece hareketliydi ve talep yüksekti. Bundan sonraki fuarlar da mart sonuna kadar devam edecek. Beklentimiz şu ana kadarki gidişat son derece pozitif, inşallah 2023'te herhangi bir aksilik olmaz ise tarihin en yüksek turist sayısı ve en yüksek gelirini elde edecek hem potansiyele, hem ürüne hem de hizmet kalitesine sahibiz" dedi.

Yerli turiste "erken rezervasyon" uyarısı

2023 yılına yönelik rezervasyonlar açısından oran açıklamanın şu an erken olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya, iç turizmle alakalı da Türk vatandaşlarına erken rezervasyon uyarısında bulundu.

Aralık ayı başındaki TÜRSAB ve İZFAŞ'ın ortak düzenlediği Travel Turkey Fuarı'nda geçen yıl olduğu gibi erken rezervasyon kampanyalarının açıklanacağını kaydeden Bağlıkaya, "Gerçekten tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de istedikleri tarihte, istedikleri yerde ve istedikleri fiyata tatil yapabilmeleri için muhakkak erken rezervasyondan yararlanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aralık başı kampanyalar açıklanacak

Geçen sene erken rezervasyon yaptıranların, sezon içinde hem yılbaşındaki zamlar hem de dövizdeki hareketlilikten dolayı neredeyse gerçek fiyatının yüzde 30-35'ine tatil yaptıklarını dile getiren Bağlıkaya, "Aralık başındaki Travel Turkey Fuarı ile birlikte tüm acentelerimiz kampanyalarını açıklıyor. Dolayısıyla aynı şekilde önümüzdeki sene 2023'le ilgili rezervasyonları ve tatil planlarını da muhakkak o dönemde, bu alışverişi bitirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Emekli Avrupalı beklentisi

Bu yıl Avrupa'daki doğal gaz ve enerji krizine bağlı kışı Türkiye'de geçireceği belirtilen Avrupalı emeklilerle ilgili şu ana kadarki talepleri de değerlendiren Firuz Bağlıkaya şunları söyledi:

"Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinden zaten belli bir yaşın üzerindeki nüfus, kışını Akdeniz çanağındaki ülkelerde geçiriyor. Yalnız bizim ülkemiz değil, kışın belli bir trafik diğer Akdeniz ülkelerinde zaten var. Bu trafiği kayda değer biçimde bir hareket olarak bekliyor musunuz, hayır beklemiyoruz. Çünkü zaten seyahat edebilecek durumda olanlar, maddi durumu buna müsaade edenler ve işi gücü olmayıp belli yaşın üstünde olanlar, kendi memleketleri dışında kışı geçiriyorlar. Bunun dışında insanların işleri var, çocukların okulları var, böyle acayip bir artış beklemiyoruz. Ufak tefek artışlar olabilir ama kayda değer, sırf buna bağlı bir artış beklemiyoruz. Böyle bir görüntü ve rezervasyon artışı da yok."

2022 gelirde 2019'u geçecek

Türkiye turizminde, 'rekor yılı' olarak bilinen pandemi öncesindeki 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, toplam 51,7 milyon turist sayısı, 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaşılmıştı. Bu yıl ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan hedeflere göre yıl sonunda 50 milyon turist, 44 milyar turizm geliri bekleniyor.

Bu hedeflere göre, 2022 yılı sonu itibarıyla, 2019'da 51,7 milyon turist sayısına çok yakın veriler bekleniyor. Turizm gelirinde ise 34,5 milyar dolarla en yüksek gelirin elde edildiği 2019'un çok üzerinde bir gelir oluşacak. Kişi başı geceleme verilerine göre 2019'da 63-64 dolar seviyesindeki gelir ise bu yıl 83-84 dolar seviyelerine yükseldi.