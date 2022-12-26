Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürüyle görüştü.

Bakan Muş, asgari ücret zammı sonrası marketlerdeki etiket fiyatlarındaki değişimle ilgili yöneticileri uyardı. "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

[Fotoğraf: @mehmedmus/Twitter]

Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Muş, "Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.