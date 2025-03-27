Bakan Kacır: OSB'ler Avrupa'nın önemli üretim üsleri haline geldi

Bakan Kacır, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tarafından karşılanan Kacır, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, milletle beraber Türkiye'nin geleceği, Türkiye Yüzyılı için koşmaya, çalışmaya, dur durak bilmeksizin gayret göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni ve 19 büyük ölçekli sanayi yatırımını kamuoyuyla dün paylaştığını hatırlatan Kacır, 2030 yılına yürürken Türkiye'de yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm başlıklarında atılacak adımları, ortaya konulacak stratejileri ve nihayetinde erişilecek hedefleri dünyaya duyurduklarını belirtti.

"Bugün sanayide 6 milyon 700 bin kardeşimiz istihdam ediliyor"

Kacır, Türkiye'nin çok büyük bir sanayi ülkesi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"AK Parti iktidara geldiğinde sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 bindi. Bugün sanayide 6 milyon 700 bin kardeşimiz istihdam ediliyor. Bu dönemde Organize Sanayi Bölgelerimizin (OSB) sayısını 192'den 366'ya çıkardık. OSB'lerimizde üretimde olan tesis sayısını, fabrika sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen OSB'ler ve endüstri bölgeleri, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın önemli üretim üsleri haline geldi."

Türkiye'nin birçok sektörde üretimde Avrupa'da lider ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Kacır, "Demir çelikten, çimentoya, güneş panellerinden ticari araçlara, düz cama kadar pek çok başlıkla Avrupa'nın en önemli üretim gücüyüz. Önümüzdeki dönemde özellikle jeostratejik gelişmeler Türkiye'nin Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin tedarik ve üretim merkezi olma rolünü daha da güçlendireceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ye düşürdük"

Bakan Kacır, muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısını son 22 yılda inşa ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında teknoparkların olduğunu söyledi.

İktidara geldikleri dönemde 2 olan teknopark sayısını 106'ya yükselttiklerini dile getiren Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknoparklarda 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimimiz inovasyon odaklı çalışıyor. Yine AK Parti iktidara geldiğinde teknoparklarda sadece 56 firmamız vardı. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 bine bu dönemde çıkardık. Türkiye, adeta bir AR-GE ordusu kurdu ve bunun müspet neticelerini, somut başarılarını savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda artık görüyoruz. Sadece biz görmüyoruz bütün dünya görüyor. Savunma sanayisinde yerli milli sistemlerimizin ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. Avrupa Birliği ülkelerinde savunma sanayisinde dışa bağımlılık bugün yüzde 80'dir. Biz ise dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ye düşürdük. Hava platformlarında, kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde kendi ihtiyaçlarını kendi görebilen bir ülke haline geldik."

"Bütün küresel İHA pazarının yüzde 68'i Türk markaları, Türk sistemlere ait"

Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen, 4 bin 250 kilogramlık bir uyduyu 36 bin kilometredeki yörüngeye yerleştiren bir ülke olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin bütün bu süreçleri kendi imkanlarıyla yapabilen sayılı ülkeler arasında yer aldığının altını çizdi.

Dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilme kapasitesi bulunan 11 ülke arasında Türkiye'nin de yer aldığını söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarında, robot uçaklar diyebileceğimiz İHA-SİHA teknolojisinde Türkiye bugün dünya lideri. Hem de açık ara dünya lideri. Bütün küresel İHA pazarının yüzde 68'i Türk markaları, Türk sistemlere ait. Bütün bunlar bizler için gurur vesilesi olduğu kadar gelecek adına da umut verici. Çünkü hedefimiz, özellikle Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarda, benzer başarıları sanayinin, teknolojinin diğer alanlarına da hızla yaygınlaştırabilmek."

Otomotiv sektörünü hızla dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, "Türkiye'nin otomobili TOGG ile önemli bir adım attık. Türkiye tıpkı Almanlar gibi, Fransızlar, İtalyanlar, Koreliler, Japonlar, Amerikalılar gibi kendi otomobil markası olan bir ülkedir. Devrim otomobili bu hedefe yönelik bir çalışmaydı fakat o da akamete uğratılmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrin otomobiliyle yarım kalmış hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi.

Kacır, biyoteknolojide, yapay zekada, kuantum teknolojilerinde Türkiye'nin geleceğe çok daha güçlü yürüyeceğini, yeni araştırma merkezleriyle tam bağımsızlık yolculuğunu milli teknoloji hamlesiyle perçinleyeceklerini vurguladı.

"Salda gölüne bilim merkezi"

"Dünya çapında ilgi odağı olan Salda Gölü'nün yanı başında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte uzay bilimleri odaklı bir bilim merkezini TÜBİTAK desteğiyle önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye yüzyılı kılacak işler yapma yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kacır, daha sonra MHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.