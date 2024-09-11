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Ekonomi
TRT Haber 11.09.2024 11:24

Bakan Kacır: OSB sayısı 362'ye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362’ye çıkardık" dedi.

Bakan Kacır: OSB sayısı 362'ye ulaştı
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üreterek güçlendiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362'ye çıkardık. Her yeni OSB, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz. Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz."

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Mehmet Fatih Kacır OSB Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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