Bakan Kacır: Bilim insanlarına 82 milyar liralık destek verdik

Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi'nin (AnkaTheraHub) açılışı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda Bakan Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, toplamda 13 milyon avro büyüklüğünde yatırımla hayata geçen merkezin başkente, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yenilikçi teknolojilerin sağlık sistemlerine entegrasyonu ve dijital dönüşümün, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıran yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini belirten Kacır, sağlıkta yaşanan bu dönüşümü milletin refahı ve insanlığın ortak iyiliği için bir fırsat penceresine dönüştürmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda Milli Teknoloji Hamlesi'ni vizyondan gerçeğe dönüştürmek üzere güçlü bir AR-GE ve inovasyon altyapısı oluşturduklarını dile getirdi.

Yüksek teknolojiye sahip şehir hastaneleri ve dijital sağlık uygulamalarıyla muazzam bir sağlık altyapısı inşa ettiklerine dikkati çeken Kacır, sağlıkta Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamalarına imkan tanıyan bir teknoloji geliştirme altyapısını da eş zamanlı olarak Türkiye'ye kazandırdıklarını kaydetti.

Son 1 yılda 70 milyar liralık yatırım

Bakanlık olarak, sektördeki özgün üretim kapasitesini güçlendirecek yeni teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini ve program ve projeleri devreye aldıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Son 1 yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik ve 5 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. HIT-30 Programı ile biyoteknolojik ilaçlardan yenilikçi sağlık teknolojilerine, akıllı tıbbi cihazlardan teknolojik gıdalara uzanan geniş bir alanda sağlık ekosistemimize büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlar kazandırmak arzusundayız. TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere, son 23 yılda 14 bin 344 projeye ve 18 binden fazla bilim insanı ile gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nü hizmete aldık. Bugüne kadar 75 AR-GE merkezinin ve teknoparkların bünyesinde çalışmalarını yürüten 900'ün üzerinde teknoloji girişiminin araştırma projelerine destek verdik. 2016'da Türkiye ilaç pazarında imal ilaçların payı kutu bazında yüzde 79, değer bazında yüzde 44 seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl kutu bazında yüzde 91'in, değer bazında ise yüzde 56'nın üzerine çıktık. Tıbbi cihaz tarafında ise 2016'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 19 iken bugün yüzde 40'a ulaştık."

AnkaTheraHub'ın özellikleri

Kacır, Türkiye'nin biyomedikal teknolojilerinde sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek AnkaTheraHub'ın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakanlığın Avrupa Birliği (AB) destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen bu altyapıyı uluslararası standartlarda akredite laboratuvarları ve yetkin insan kaynağıyla girişimcilerin ve sanayicilerin yenilikçi sağlık teknolojilerini geliştirebileceği bir platform olarak kurguladıklarını anlattı.

İleri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimiyle hizmet verecek bu büyük merkezin, hassas tıp alanında Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon kapasitesini üst lige taşıyacağını dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil dizileme, gelişmiş klinik analiz sistemleri, antikor ve aşı süreç optimizasyon teknolojileri, mikro-radyasyon altyapıları ile ileri hücresel görüntüleme ve analiz çözümleriyle de araştırma, test ve ürün geliştirme faaliyetlerini destekleyecek, KOBİ'lerin ileri teknolojilere erişimini kolaylaştırarak rekabet güçlerini artıracak. Teknoloji transferi, patentleme, mentörlük, eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla araştırmacılarımızın ve girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini ticarileşebilir ürünlere dönüştürmelerine rehberlik edecek. Böylece AnkaTheraHub, yalnızca bir araştırma altyapısı olarak değil aynı zamanda bilimsel bilginin sanayiyle buluştuğu, girişimlerin güçlendiği ve yüksek katma değerli sağlık teknolojilerinin geliştirildiği stratejik bir yenilik platformu olarak faaliyet gösterecek. Merkezin özellikle tanı ve tedaviyi aynı hedefte buluşturan teranostik yaklaşımıyla kişiye özgü sağlık çözümlerini odağına alan hassas tıp alanlarında yüksek düzeyde uzmanlaşmış olması, ülkemizin biyomedikal teknolojilerde özgün ürün geliştirme ve küresel rekabet kapasitesine önemli katkılar sunacak."

Kacır, AnkaTheraHub'ın araştırmadan üretime kadar uzanan kritik kabiliyetlerinin firmalara tek bir merkezde sunabilecek altyapıya sahip olmasının Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemi için önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

AnkaTheraHub'ın Türkiye ve küresel sağlık ekosistemi adına dünyada yankı uyandıracak girişimlere ev sahipliği yapacağına inandığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir sürede biyoteknolojik ve genomik araştırmalara tahsis ettiğimiz destekleri önemli ölçüde artıracağız. Sağlık alanındaki büyük verinin ülke sınırları içerisinde güvenilir ve sistematik bir biçimde depolanmasını teminat altına alacak, sahip olduğumuz verinin yeni buluşların önünü açmasını sağlayacak Ulusal Omiks Platformunu araştırmacılarımızın hizmetine sunacağız. Etken madde, ilaç ve tıbbi cihazda yerli üretim kapasitemizde sıçrama sağlayacak, kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız. Biyoteknoloji Üretim Programı ile TÜBİTAK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde araştırma altyapılarını güçlendirecek, kamu alımlarını kaldıraç olarak değerlendirerek yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceğiz."

"Yüzlerce kişinin emeği var"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da bu yıl kuruluşlarının 80'inci yılı olduğunu belirterek, "80. yılımızda AnkaTeraHub gibi gerçekten sadece bilgi değil aynı zamanda teknoloji üreten ve sadece ulusal değil uluslararası bağlamda da çok kıymetli ürünler ortaya koyabilecek bir merkezin açılışını yapıyoruz. Burada üretim yapmak gerekiyor. Çünkü devletimizin verdiği imkanlar var, Sanayi Bakanlığımızın bize herhangi bir onayı olmasa böyle bir merkezi kuramayız. AB'den aldığımız fon kaynaklarımız var, 6 yıldır sürekli takip ettiğim yüzlerce kişinin emeği var. O kadar büyük çabayı bizim mutlaka bir ürüne dönüştürmemiz ve elimizde 'Bak bunu ürettik' diyebileceğimiz bir şey yapmak gerekiyor." şeklinde konuştu.