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Ekonomi
TRT Haber 30.08.2023 20:07

Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Memur Vedat Işıkhan
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