Bakan Işıkhan: 2,5 milyondan fazla çalışanımız MYK Belgesi sahibi oldu

Işıkhan, bir otelde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 20. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 102. yılını kutladıkları Cumhuriyet'i her alanda çok daha ileri noktalara taşımaya kararlı olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

MYK'nin ülkedeki mesleki yeterlilikleri belirleyen ve belgeleyen kritik rolüyle, çalışma hayatının gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Işıkhan, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini ve yüksek standartlı hizmetlerin sunulmasını sağlayacak beşeri sermayenin büyümesinin ancak mesleki yeterliliklerin artırılmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Işıkhan, MYK'nin bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Kurulduğu günden bu yana, eğitim camiasıyla işbirliği içerisinde ülkemize, uluslararası geçerliliğe sahip, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz, kamu kurumlarımız, işçi ve işveren temsilcilerimiz birlikte yer alıyor." dedi.

Bu ortak akıl ve işbirliği anlayışının, sistemin sağlam temeller üzerinde yükselmesini ve paydaş katkısıyla birlikte sürekli gelişmesini sağladığının altını çizen Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu anlayışla bugün itibarıyla 27 sektörde, 926 ulusal meslek standardı ve 694 ulusal yeterlilik yürürlüğe alınmıştır. İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla, 455 meslek standardı ve 441 yeterlilik güncellenmiştir. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan 78 meslek standardı ve 76 yeterlilik, ülkemizin dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlamıştır. 2010-2025 döneminde, ulusal yeterlilik sistemimizi güçlendirmek ve eğitim-istihdam bağını kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen 29 projenin bütçesi 43 milyon avroya ulaşmıştır. Bu projeler sayesinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi yaygınlaştırılmış, Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri güçlenmiş ve ulusal sistemimiz Avrupa normlarıyla tam uyumlu hale gelmiştir."

MYK'nin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile denkliğini sağlayarak, ulusal yeterlilik belgelerinin uluslararası geçerliliğini temin ettiğini bildiren Işıkhan, böylece vatandaşların Avrupa genelinde, tanınırlığı artan belgelerle istihdam olanaklarının büyüdüğünü, iş gücü hareketliliğinin desteklendiğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, ülke genelinde faaliyet gösteren 260 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu aracılığıyla, uluslararası akreditasyona sahip, denetlenebilir ve kalite güvenceli bir sınav ve belgelendirme sisteminin yürütüldüğünü aktararak, "Bu kapsamda bugüne kadar 3,1 milyondan fazla vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almış, sadece son bir yılda 327 bin kişi belgelendirilmiştir." dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatında üzerinde en fazla durdukları alanlardan biri olduğunu belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, özellikle iş kazalarının önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi noktasında da MYK önemli bir rol üstlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan, 204 meslekte zorunlu hale getirilen belgeler sayesinde 2,5 milyondan fazla çalışanımız MYK Belgesi sahibi olmuştur. Yeni dönemde yayımlanacak olan 8. Tebliğ ile yeşil dönüşüm meslekleri odağında belge zorunluluğu kapsamı daha da genişletilmiş olacak. Yeşil ekonomiyle doğayı koruyan, dijital yetkinliklerle çağın dilini konuşan bir iş gücü inşa edeceğiz."

"SGK, tarihinde hiç olmadığı kadar sürdürülebilir yapıya ulaşmıştır"

İş gücünün ülkenin üretken lokomotifi olduğunu kaydeden Işıkhan, bu büyük üretim hikayesinin emektar kahramanları olan, emeklilerin bu milletin baş tacı olduğunu söyledi.

Her bir emeklinin yıllarca alın teri dökmüş, üretmiş, bu ülkeye katma değer sağlamış ve nihayetinde helalinden emekliliğini hak etmiş birer gönül insanı olduğuna işaret eden Vedat Işıkhan, "Bu anlayışla, büyüklerimize, bugüne kadar nasıl gözümüz gibi baktıysak, bundan sonra da aynı titizlikle bakmaya, desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi her vatandaşımız, aynı standartta sağlık hizmetine ulaşma hakkına sahiptir. Bu bakış açısıyla Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en kapsayıcı genel sağlık sigortası sistemlerinden birini kurduk." diye konuştu.

Işıkhan, hastanelere, ilaçlara, tedaviye erişimin hem kolay hem de kaliteli olduğunu belirterek, son bir yılda özellikle kanser ilaçları başta olmak üzere, uzun yıllardır SGK kapsamında olmayan birçok ilacı genel sağlık sigortası kapsamına aldıklarını söyledi.

"Vatandaşların 'ilaç bulamıyorum' demediği, 'tedaviye ulaşamıyorum' kaygısı yaşamadığı bir sosyal güvenlik sistemini tesis ettik" diyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Elbette emeklilik sistemi, 'nimet-külfet dengesi' üzerine kuruludur. Yani, çalışırken ödenen prim oranı ne kadar yüksekse, emeklilik döneminde alınan aylık da o ölçüde yüksek olur. Bizim temennimiz, vatandaşlarımızın hem çalışma dönemlerinde yüksek gelir elde etmelerini, sistemde, çalışan olarak daha fazla kalıp primlerini artırmalarını ve emeklilikte refahlarının devam etmesini sağlamaktır. EYT düzenlemesinden sonra SGK'nin mali yapısını güçlendirmek için çok ciddi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 2008 reformunun ardından, 2024 itibarıyla SGK açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı tarihin en düşük seviyesine gerilemiştir.

2008'te yüzde 2,57 olan bu oran, 2023'te yüzde 0,15'e, 2024'te ise yüzde 0,02'ye düşmüştür. Aynı dönemde SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı da büyük bir iyileşme göstermiştir. 2008'de yüzde 72,2 olan oran, 2024'te yüzde 99,74'e yükselmiştir. SGK tarihinde hiç olmadığı kadar dengeli, güçlü ve sürdürülebilir yapıya ulaşmıştır. Mevcut seyir bu şekilde devam ederse, inşallah 2028'de Sosyal Güvenlik Kurumumuz fazlaya geçecektir. Böylece hem çalışanlarımız hem emeklilerimiz hem de yakınları, kısacası SGK kapsamındaki her vatandaşımız, güçlü mali yapıyla sosyal güvenlik sisteminden en ileri düzeyde faydalanacaktır."

"Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir sertifika değil geleceğe yatırımdır"

Her belgelendirme sürecini, büyük dönüşüm yolculuğunun sessiz, kararlı bir adımı olarak gördüklerinin altını çizen Işıkhan, 2026-2028 yıllarını kapsayacak olan Orta Vadeli Program çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm, mikro yeterlilikler ve beceri uyumu konularında geliştirilen politikaların MYK'nin hedefleriyle tam uyum içinde olduğunu dile getirdi.

Işıkhan, yeşil dönüşüm kapsamında, 22 ulusal yeterlilikte 5 bin 331 kişinin belgelendirildiğini, ayrıca dijital dönüşüm kapsamında 16 yeterlilikte belgelendirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Kadınların ve gençlerin nitelikli iş gücüne katılımını artırmaya yönelik mekanizmaları da güçlendirdiklerini kaydeden Işıkhan, şunları söyledi:

"Çünkü biliyoruz ki geleceğin Türkiye'si, kapsayıcı bir beceri seferberliğiyle inşa edilecektir. Son dönemde Türk dünyası ülkeleriyle işbirliğimizi de derinleştirdik. Bu vesileyle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin ulusal yeterlilik sistemlerini kurmalarına ve belgelendirme süreçlerini geliştirmelerine destek sağlıyoruz. MYK, Türkiye'nin beceri sermayesinin teminatı, nitelikli iş gücünün güvencesi ve iş sağlığı kültürünün taşıyıcısıdır. Verilen her Mesleki Yeterlilik Belgesi, yalnızca bir sertifika değil üretimde kalite, istihdamda güven ve geleceğe yatırımdır.

Kurumumuzun güçlü yapısı sayesinde ülkemizin kalkınma hedeflerine, rekabet gücüne ve sosyal refahına doğrudan katkı sunuyor; hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yarının Türkiye'sine yatırım yapıyoruz. Kurumumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşları ile birlikte belgeli ve nitelikli iş gücünün oluşması, ekonomik faaliyetlerin hızla dönüşümü için bu vizyon ve anlayışla çalışmalarını ve işbirliklerini sürdürmeye devam edecektir."

"MYK'nin her kararı doğrudan hayata ve insana temas ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören de konuşmasında, Genel Kurul'un yalnızca toplantı olmadığını, 20 yıllık kurumsal hafızanın gelecekle buluştuğu tarihi eşik olduğunu söyledi.

Tören, MYK'nin nitelikli iş gücünün simgesi ve çalışma hayatının güven kapısı olduğunu, geçmişin erdemini, bugünün teknolojisini ve yarının vizyonunu zamanın ruhuyla buluşturduklarını belirtti.

Kararlarını masa başında değil sahada, fabrikada, atölyede, şantiyede aldıklarını belirten Tören, "Bu yüzdendir ki MYK'nin her kararı doğrudan hayata ve insana temas ediyor. Bugün dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Yeşil işler, ikiz dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka ve yenilenebilir enerji artık sadece birer sektör değil, kalkınmanın da ortak dili olmuştur. Biz bu dönüşümün yalnızca izleyeni değil, aynı zamanda yön vereniyiz." dedi.

Tören, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönem, MYK'nin ikinci nesil, hibrit bir yeterlilik kurumu kimliğiyle, öğrenmeden üretime, üretimden rekabete kadar her alanda yön verici bir güç haline geleceği bir dönem olacaktır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bu vizyonun en güçlü dayanağıdır.

Yeşil ve dijital dönüşüm çağında, geleceğin işlerine ve becerilerine yön veren, insan onuruna yakışır işleri çoğaltan, ikinci nesil yeterlilik kurumu olarak beceri sermayesini büyütecek, insanımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın geleceğini beceriyle, güvenle ve umutla inşa edeceğiz."

Konuşmaların ardından MYK Başkanı Aşkın Tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hediye takdim etti.

Genel Kurul çalışmaları, ikinci oturumuyla devam etti.