Ekonomi
AA 30.10.2025 15:08

Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme gelecek yıl yapısal reformlarla sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde gelecek yıl yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme amaçlanıyor.

Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme gelecek yıl yapısal reformlarla sağlanacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, programın temel amacı, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması, fiyat istikrarı nihai hedefine ulaşmak üzere enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin desteklenmesi ve istihdamın artırılması olarak belirlendi.

Bu kapsamda üretkenliğin artırılması, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odaklı teknolojik dönüşümün sağlanması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması yönünde atılacak adımlarla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temelleri güçlendirilecek.

Söz konusu dönemde dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi hedeflenirken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı odaklı yapısal reformlarla, verimlilik kazanımları yoluyla, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin sağlanması amaçlanıyor.

Mali disiplinden taviz verilmeyecek

Program çerçevesinde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ekonomi politikalarında güçlü eş güdüm sürdürülecek.

Ayrıca mali disiplin ilkesinden taviz verilmeyecek, adil paylaşımı gözeten etkin maliye politikası ve yapısal dönüşüm adımlarıyla üretim faktörlerinde topyekün iyileşme sağlanarak Türkiye'nin rekabet gücü artırılacak.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıl Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde yüzde 3,8 büyümesi öngörüldü.

Söz konusu büyüme için arz yönlü dinamiklerin güçlendirilmesi ve verimlilik artışının kalıcı hale getirilmesiyle yüksek katma değer üreten, ihracatı ve istihdamı destekleyen, çevresel sürdürülebilirliği gözeten sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesis edilmesi temel amaç olarak belirlendi. Bu doğrultuda, potansiyel büyümenin artırılmasına yönelik politikalar uygulamaya alınacak.

Para, maliye ve gelir politikaları "güçlü eş güdümle" yürütülecek, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla yapısal reformlar aracılığıyla beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasına, teknolojik altyapının güçlendirilmesine ve fiziki sermaye birikiminin üretken alanlara yönlendirilmesine odaklanılacak.

