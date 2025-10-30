Açık 16.3ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber, DHA 30.10.2025 16:22

Otomobilini güncel fiyatının üzerinde satmaya çalışan kişiye 279 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından, çevrim içi ilan platformunda satışa çıkardığı otomobilini ilan fiyatının üzerinde pazarlayan kişiye 279 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobilini güncel fiyatının üzerinde satmaya çalışan kişiye 279 bin lira ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturan Mustafa Ç., elektrikli otomobilini çevrim içi ilan platformunda 2 milyon 420 bin 625 TL'den satışa çıkardı. Ancak kendisi ile iletişime geçen alıcılarla 2 milyon 700 bin TL üzerinden pazarlık yaptı.

Bir kişi, ilan üzerinden Mustafa Ç.'ye mesaj göndererek, ilan fiyatının geçerli olup olmadığını sordu. Mustafa Ç. ise ilan fiyatının geçerli olmadığını, aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu yazdı.

Bunun üzerine alıcı, CİMER'e şikayet ettiği mesajını gönderdi. Mustafa Ç. ise 'Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet' yazdı.

"Yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı gerekçesiyle araç sahibi Mustafa Ç.'ye 279 bin 375 TL para cezası uygulandı.

 

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu ilan ile alıcı ve satıcı arasındaki mesajları paylaşarak, "Ve Aleykümselam. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Denizli Otomotiv Ticaret Bakanlığı
