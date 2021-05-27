Bakan Dönmez, günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Dönmez Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1'deki kuyuda günlük 3 bin Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda ise günlük 1000 varil petrol çıkarıldığını açıkladı.

Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800

Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000

Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda vermişti.

"Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi:



"Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın ardından kara alanındaki çalışmaların sonucunu almaya başladık. Daha önceden petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk.

1 ayda 3 kuyuda petrol keşfettik.Türkiye petrollerinin 2021 yurtiçi günlük ortalaması 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğalgaz için çebeke genişletme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kapılarına kadar gelen doğalgaz imkanından yararlanma çağrısı yapıyorum."